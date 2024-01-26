Путин уверен, что вся страна помогает тем, кто защищает Родину на поле боя

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 января. /ТАСС/. Вся Россия искренне помогает тем, кто защищает Родину на поле боя. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече со студентами-участниками СВО.

"19 тонн крови студенты разных вузов страны сдали для того, чтобы поддержать наших бойцов, которые нуждаются - 19 тонн. И это процесс, который постоянно продолжается. Волонтеры работают, <…> и делают это искренне. Вы знаете, в этом смысле вся странна искренне развернулась в сторону тех, кто, не жалея себя, защищает Родину на поле боя", - сказал глава государства.