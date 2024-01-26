Грызлов заявил, что Киев сам отказался от сохранения Донбасса в составе Украины

Посол РФ в Белоруссии напомнил, что Запад, несмотря на предостережения со стороны России, давно и целенаправленно накачивал Украину оружием и направлял в страну военных инструкторов

МИНСК, 26 января. /ТАСС/. Киев по указке Запада сам отказался от возможности сохранить Донбасс в составе Украины. Об этом в приветствии участникам проходящей в Минске открытой дискуссии по проблематике преступлений киевского режима заявил посол России в Белоруссии Борис Грызлов.

"Прекрасно известно, что до 2022 года в течение восьми лет Россия последовательно выступала за скорейшее урегулирование конфликта [на Украине] на основе Минских соглашений. Эти решения, оформленные при созидательном посредничестве белорусской стороны, предоставляли Киеву возможность сохранить Донбасс в составе Украины. Однако украинские власти по указке Запада саботировали достигнутые договоренности, категорически отказывались от прямого диалога с Донбассом, одновременно нанося удары по городам региона. Так что необратимый ущерб пресловутой "территориальной целостности Украины в границах 1991 года" киевский режим нанес своими собственными руками", - указал он.

Единственное решение

Дипломат напомнил, что Запад, несмотря на предостережения со стороны России, давно и целенаправленно накачивал Украину оружием и направлял в страну военных инструкторов, "закрывая глаза на творящиеся преступления и беззаконие". "Население Донецкой и Луганской народных республик столкнулось с абсолютно реальной угрозой прямого физического уничтожения киевскими властями. В Россию устремился поток беженцев. В марте 2022 года ВСУ (Вооруженные силы Украины - прим. ТАСС) планировали захват Донбасса. Мне как полномочному представителю Российской Федерации в Контактной группе по урегулированию конфликта на Украине доподлинно известно об этих фактах, как и о многочисленных преступлениях нацистского режима, которые совершались с 2014 года", - подчеркнул посол.

"Единственно возможным решением для России в сложившейся ситуации было признать ДНР и ЛНР, а 24 февраля 2022 года начать специальную военную операцию по защите населения Донбасса, демилитаризации и денацификации Украины, а также устранению исходящих с ее территории угроз безопасности Российской Федерации. Предпринятые нашей страной действия стали мерой самозащиты от внешней агрессии", - заявил Грызлов.

При этом он обратил внимание, что "национальные интересы России на пространстве СНГ состоят в выстраивании долгосрочных добрососедских отношений и объединении потенциалов в различных сферах на основе суверенного равенства всех государств-участников". "Абсурдные попытки наших недругов выставить Россию воинственным гегемоном, жаждущим присоединения новых территорий, не имеют ничего общего с действительностью", - указал дипломат.

"Украина остается для всех нас поучительным примером того, к чему может привести отказ от суверенитета, принципа мирного сосуществования народов в их национальном и культурном разнообразии, а также стремление идти на поводу у Запада и игнорирование интересов собственного населения. Мы видим, что творится на территориях, подконтрольных киевскому режиму", - заявил Грызлов, перечислив многочисленные системные преступления и нарушения, совершенные киевскими властями как против народа Украины, так и против жителей России.