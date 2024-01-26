В МИД РФ заявили, что отношения России и Франции находятся в глубоком кризисе

Париж "заморозил" механизмы диалога, говорится в заявлении ведомства

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Российско-французские отношения находятся в глубоком кризисе, Париж "заморозил" механизмы диалога. Об этом говорится в ответах МИД РФ на вопросы СМИ, поступившие к пресс-конференции главы дипведомства Сергея Лаврова по итогам деятельности российской дипломатии в 2023 году.

В министерстве отметили, что не питают иллюзий о способности нового главы МИД Франции пойти наперекор ЕС и НАТО. "Очевидно, что сегодня отношения между Россией и Францией находятся в глубоком кризисе, причем не по российской инициативе.

Наши бывшие партнеры по своей воле за два года разрушили тот задел, который создавался десятилетиями, "заморозили" механизмы диалога и поддержки сотрудничества, нанесли сильнейший удар по торгово-экономическому, научному, культурному и гуманитарному сотрудничеству", - заявили в МИД РФ. "Не питаем иллюзий в отношении способности или желания нового министра, по крайней мере на данном этапе, "перевернуть игру" и пойти наперекор установкам ЕС и НАТО, а по сути - вашингтонским установкам".

Вместе с тем, в ведомстве отметили, что РФ всегда оставалась открытой к диалогу со всеми собеседниками из числа недружественных стран, включая Францию.

"Вопрос о возможности диалога уместнее адресовать самим французам. Готовы ли они к честному и непредвзятому обсуждению причин происходящих в Европе и мире процессов, искать выходы из сложившейся ситуации на основе взаимного уважения и учета интересов всех стран?" - отметили в МИД РФ.