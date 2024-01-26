МИД РФ: Россия готова откликнуться на инициативы по урегулированию конфликта на Украине

Как отметили в министерстве, "Россия никогда не отказывалась от честного диалога с любыми государствами"

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Россия готова откликнуться на любые жизнеспособные инициативы по урегулированию конфликта на Украине, но с учетом новых политико-правовых реалий. Об этом говорится в ответах МИД РФ на вопросы СМИ, поступившие к пресс-конференции главы дипведомства Сергея Лаврова по итогам деятельности российской дипломатии в 2023 году.

"В любом случае мы готовы откликнуться на любые жизнеспособные и конструктивные инициативы как в том, что касается урегулирования конфликта на Украине, разумеется, с учетом новых политико-правовых реалий, так и при обсуждении мировых и региональных проблем", - сообщили в министерстве.

"Россия никогда не отказывалась от честного диалога с любыми государствами. Главным критерием для нас был и остается учет насущных интересов России, наличие гарантий их исполнения и соблюдение принципов взаимного уважения сторон", - подчеркнули в МИД РФ.