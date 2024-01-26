МИД РФ: поставки Нидерландами истребителей F-16 на Украину не повлияют на ход СВО

Как сообщили в ведомстве, "есть утечки и относительно количества планируемых к поставке машин, и возможных сроков"

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Планируемые поставки Нидерландами истребителей F-16 Украине не окажут никакого влияния на ход специальной военной операции (СВО). Об этом говорится в ответах МИД РФ на вопросы, присланные на пресс-конференцию Сергея Лаврова по итогам деятельности российской дипломатии в 2023 году.

"Слышали заявления нидерландских официальных лиц о готовности передать Украине истребители F-16. Есть утечки и относительно количества планируемых к поставке машин, и возможных сроков. Но в любом случае для России очевидно, что никакого влияния на ход СВО эти очередные поставки не окажут. Помним, какие надежды украинские власти и их заокеанские покровители связывали с хваленой западной бронетехникой, большая часть которой благополучно сгорела в ходе провального так называемого "контрнаступа", - отметили в дипведомстве.

Там подчеркнули, что Нидерланды и их партнеры, намеревающиеся так же передать Украине истребители, "все глубже увязают в украинском конфликте" и становятся соучастниками военных преступлений Киева. "В Гааге и других европейских столицах не могут не понимать, что столь безответственные шаги провоцируют затягивание и эскалацию боевых действий, жертвами которых становятся мирные жители, и собственноручно способствуют многократному увеличению рисков прямой военной конфронтации между Россией и НАТО, что со всей очевидностью не отвечает интересам безопасности Европы", - добавили в МИД РФ.

Особый цинизм ситуации, как указал в министерстве, состоит в том, что Киеву будут поставляться "отработавшие свой ресурс машины, а на вооружение нидерландских ВВС закупаются в США новые F-35". "Налицо беспринципный прагматизм западных кураторов преступного киевского режима. И чем дальше, тем более очевидно, что замешан он на деньгах и на крови", - заключили в МИД РФ. Там также обратили внимание, что действия Нидерландов по этому вопросу идут вразрез с коренными интересами жителей страны, и "официальная Гаага в очередной раз дискредитирует себя и демонстрирует неспособность выступать на международной арене в качестве самостоятельного и ответственного игрока".