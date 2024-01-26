МИД РФ считает смехотворным искать в провалах Парижа в Африке пресловутую "руку Москвы"

Как заявили в дипведомстве, стремление африканцев к обретению истинного суверенитета, права самим определять свою судьбу, пути развития и круг партнеров уже не остановить

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Искать в провалах политики Парижа в Африке пресловутую "руку Москвы" смехотворно и бессмысленно. Об этом говорится в ответах МИД РФ на вопросы, присланные на пресс-конференцию Сергея Лаврова по итогам деятельности российской дипломатии в 2023 году.

"Однако стремление африканцев к обретению истинного суверенитета, права самим определять свою судьбу, пути развития и круг партнеров уже не остановить, - отметили в МИД РФ, отвечая на вопрос об уменьшении влияния Франции в регионе. - Искать же в происходящем пресловутую "руку Москвы", как это нередко делают во Франции, да и на Западе в целом, смехотворно и бессмысленно - в том же Уагудугу у России даже не было посольства во время известных событий, а в Ниамее нет и до сих пор".

"Что касается проблем Парижа в Африке, то совершенно очевидно, что причины ослабления влияния и роста антифранцузских настроений на континенте Франции следует искать в самой себе, в своем колониальном прошлом и нынешних постколониальных практиках", - указали в министерстве.

В дипведомстве подчеркнули, что Россия действительно откликается на просьбы руководства и ряда других государств континента об оказании поддержки и помощи, в том числе в противостоянии терроризму и экстремизму, в поставках зерна, удобрений и нефтепродуктов, в обучении специалистов, причем РФ не скрывает этого и делает это даже с гордостью. "Судя по благодарной реакции, содействие такого рода оценивается в этих странах весьма высоко, а сотрудничество с Россией [оценивается] как эффективное и перспективное, - добавили в МИД РФ. - Все это органично вписывается в общий позитивный контекст российско-африканского партнерства, развивающегося в последнее время по восходящей".