В ведомстве отметили, что Россия всегда была и будет готова "к честному и открытому диалогу с любым иностранным правительством, пришедшим к власти законным путем"

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. "Совать нос" во внутренние дела других стран и диктовать их народам свои предпочтения не в российских традициях. Об этом говорится в ответах МИД РФ на вопросы, присланные на пресс-конференцию Сергея Лаврова по итогам деятельности российской дипломатии в 2023 году.

"Гадать на кофейной гуще - не наша профессия. И не в российских традициях "совать нос" во внутренние дела других стран, диктовать их народам свои политические предпочтения и тем более организовывать "цветные революции", - указали в МИД РФ, отвечая на вопрос об обсуждении нового возможного канцлера ФРГ Бориса Писториуса.

В министерстве отметили, что Россия всегда была и будет готова "к честному и открытому диалогу с любым иностранным правительством, пришедшим к власти законным путем и признаваемым собственными гражданами". "Ценим в партнерах способность соблюдать прагматичный баланс между национальными интересами и интересами других международных игроков, включая Россию. Это базовое условие для конструктивного взаимодействия, - добавили в дипведомстве. - В равной степени это относится и к ФРГ".

Кроме того, на Смоленской площади обратили внимание, что политические элиты сегодняшней Германии "довели дело до полной ликвидации остатков нормальных отношений с Россией".