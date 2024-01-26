МИД РФ: конфронтация между странами Запада и РФ пронизывает все сферы взаимодействия

По словам министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, отношения России с коллективным Западом "пребывают в состоянии глубочайшего упадка"

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Конфронтация между Россией и странами Запада пронизывает все сферы межгосударственного взаимодействия. Об этом заявили в МИД РФ, отвечая на вопросы, поступившие к пресс-конференции главы дипведомства Сергея Лаврова.

"Отношения России с "коллективным Западом" пребывают в состоянии глубочайшего упадка. Нормального диалога между нашими странами нет. Конфронтация пронизывает все сферы межгосударственного взаимодействия", - отметили в министерстве.

"Главный вдохновитель, организатор и исполнитель агрессивной антироссийской политики коллективного Запада, источник основных рисков для безопасности Российской Федерации, а также международного мира - это США. А европейцы послушно "взяли под козырек", - подчеркнули в МИД РФ.

Там также указали, что "рассчитывать на смену господствующей сейчас в Вашингтоне и Брюсселе парадигмы мышления не приходится". "Не видим объективных предпосылок, которые могли бы к этому подвести", - констатировали в министерстве.