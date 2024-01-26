МИД РФ указал израильским СМИ на "подмену понятий" при освещении комментария ведомства

Российское ведомство прокомментировало статью газеты Yedioth Ahronoth "Израиль реагирует на претензии России к Германии: "серьезное искажение Холокоста"

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Министерство иностранных дел России указало нескольким израильским СМИ на "ложь и подмену понятий" при освещении комментария ведомства в связи с решением правительства ФРГ выступить в Международном суде ООН в качестве третьей стороны в разбирательстве между Южно-Африканской Республикой и Израилем.

"Ряд израильских изданий странным образом отреагировали на ответ на вопрос СМИ официального представителя МИД РФ Марии Захаровой от 21 января в связи с решением правительства ФРГ выступить в Международном суде ООН в качестве третьей стороны в разбирательстве между Южно-Африканской Республикой и Израилем, - говорится в опровержении министерства. - В частности, газета Yedioth Ahronoth в публикации от 21 января "Израиль реагирует на претензии России к Германии: "серьезное искажение Холокоста" обвинила Марию Захарову в том, что накануне Международного дня памяти жертв Холокоста (27 января) она опубликовала "пространное заявление", в котором утверждает, что "Холокост не имеет отношения к евреям". Это ложь и подмена понятий. Таких слов там просто нет".

Кроме того, на Смоленской площади обратили внимание, что в публикации приводится комментарий руководства музейно-мемориального комплекса "Яд Вашем", которое посчитало "заявление МИД России серьезным искажением Холокоста" и в целом призвало МИД России "стараться основывать свои утверждения на неоспоримых исторических фактах". "Отметим, что никакого искажения Холокоста здесь не содержится. Есть ссылка на резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН, учреждающую Международный день памяти жертв Холокоста. Если кто и искажает исторические факты, то это те, кто забыл о человеконенавистнической политике Третьего Рейха и ее жертвах среди представителей других народов и меньшинств", - указали в дипведомстве.