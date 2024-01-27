Медведев заявил, что Россия сделает все, чтобы ее враги навсегда исчезли с лица земли

По словам зампреда Совбеза, Киев пытается бросить вызов РФ и всему цивилизованному миру

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Киев пытается бросить вызов РФ и всему цивилизованному миру, Россия сделает все, чтобы ее враги навсегда исчезли с лица земли, заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев на своей странице в сети "ВКонтакте".

Он напомнил, что 27 января исполняется 80 лет со дня полного снятия блокады Ленинграда. "Наш долг - бережно хранить память о подвиге советского народа. Для нас это источник мужества и стойкости в борьбе с силами неофашизма", - подчеркнул политик.

"При поддержке Запада киевский режим пытается бросить вызов не только России, но и всему цивилизованному миру. Сделаем все, чтобы, как и 80 лет назад, наши враги навсегда исчезли с лица земли", - заключил Медведев.