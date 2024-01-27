Эксперт считает, что ситуация в Техасе отражает конституционный кризис в США

Это играет на руку экс-президенту США Дональду Трампу, заявил заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Противостояние Вашингтона с властями штата Техас отражает уже наступивший в стране конституционный кризис, данная ситуация также может сыграть на руку экс-президенту США Дональду Трампу в его предвыборной гонке. Такое мнение выразил в беседе с ТАСС заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ, эксперт клуба "Валдай" Дмитрий Суслов.

"В Соединенных Штатах уже имеет место конституционный кризис, когда противостоят местная и федеральная власти. Власть штата, в данном случае Техаса, отказывается выполнять решение Верховного суда США. Это действительно конституционный кризис, потому что в соответствии с американской конституцией все ветви власти, включая власть штатов, обязаны выполнять решение Верховного суда", - указал эксперт. Он обратил внимание на то, что не только Техас, но и еще 25 республиканских штатов фактически выступили против решения Верховного суда. "Это очень серьезная, опасная ситуация, которая пока выражается в конституционном кризисе", - подчеркнул специалист.

Говоря о влиянии ситуации на предвыборную гонку в США, аналитик отметил, что она уже играет на руку Трампу, который вновь планирует бороться за президентский пост. "Трамп, как и все республиканцы, продвигает тезис о том, что администрация [президента США Джо] Байдена довела ситуацию до нынешнего иммиграционного кризиса. Действительно, беспрецедентное количество незаконных мигрантов проникает на территорию США. Именно Трамп говорит о том, что ни в коем случае нельзя идти на уступки демократам и надо полностью добиваться максимума в пограничном вопросе. Трамп полностью солидаризовался с республиканскими губернаторами, а они с ним в данном вопросе", - сказал Суслов.

Влияние на помощь Украине и возможное отделение Техаса

Рассуждая о том, как ситуация в Техасе может повлиять на выделение помощи США Украине, эксперт отметил, что она создает дополнительные трудности для выделения бюджета Киеву, потому что республиканцы уже увязали урегулирование миграционного кризиса с выделением помощи этой стране.

"Противостояние федеральной и местной власти только усиливает тупик в пограничной проблеме, и это мешает выделить деньги Украине. Представить, что республиканцы в Палате представителей проголосуют за выделение энного количества миллиардов долларов Украине без решения пограничной проблемы, невозможно", - подчеркнул собеседник агентства.

Отвечая на вопрос о возможности отделения Техаса от США, эксперт обратил внимание на то, что эта точка зрения является непопулярной внутри этой страны. "Пока это представляется гипотетической, нереалистичной точкой зрения, об отделении Техаса не говорят ни губернатор, ни республиканцы, собственно, Техаса. Конституция Соединенных Штатов не допускает возможность выхода из состава США, эта процедура просто никак не прописана и не предусмотрена нынешней американской конституцией", - констатировал специалист.

Ранее Верховный суд США принял решение убрать проволочное ограждение длиной 30 миль (около 48 км) на американо-мексиканской границе в Техасе, установленное в рамках борьбы губернатора штата Грега Эбботта с наплывом мигрантов. Решение суда позволяет пограничному патрулю на время судебного процесса перерезать проволоку, размещенную вдоль границы.

Национальная гвардия Техаса заблокировала допуск сотрудников федеральной пограничной службы на участок (длиной около 4 км) границы с Мексикой вдоль реки Рио-Гранде. Власти штата неоднократно заявляли, что администрация США не осуществляет охрану границы должным образом, что привело к росту нелегальных мигрантов. Техас начал высылать их на автобусах в крупные города, в том числе Вашингтон, Нью-Йорк и Чикаго.