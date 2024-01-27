Партия роста назвала число кандидатов на руководящие посты после слияния с "Новыми людьми"

Свои кандидатуры на должности председателей отделений в субъектах России выдвинули 15 из 46 человек

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. На участие в руководстве объединенной партии претендуют 46 региональных лидеров Партии роста после слияния с "Новыми людьми". Об этом сообщает Telegram-канал партии.

"В ходе очередного съезда Всероссийской политической партии "Партия роста", который 27 января прошел в Москве, 46 лидеров региональных ячеек Партии роста заявили о том, что готовы войти в руководящий состав объединенной партии после ее слияния с партией "Новые люди", - говорится в сообщении.

Отмечается, что 15 из этих 46 выдвинули свои кандидатуры на посты председателей отделений объединенной партии в субъектах России, остальные подали заявки на вступление на должности секретарей отделений и членов региональных советов.

24 декабря 2023 года лидер "Новых людей" Алексей Нечаев и лидер Партии роста Борис Титов объявили об объединении партий и подписали соответствующее соглашение. Пресс-служба "Новых людей" сообщала, что структура партии изменится после объединения. Там также уточнили, что съезд Партии роста планируется на 27 января, а съезд "Новых людей" (предварительно) на 4-9 марта.