Борис Титов намерен войти в руководство объединения "Новых людей" и Партии роста

С него снимут текущие полномочия председателя федерального политического совета Партии роста для осуществления этого перехода

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Лидер Партии роста Борис Титов, как ожидается, займет пост председателя федерального политического совета (ФПС) после объединения партии с "Новыми людьми". Об этом сообщается в Telegram-канале Партии роста.

"Основатель Всероссийской политической партии "Партия Роста" Борис Титов <...> должен занять пост председателя федерального политического совета объединенной партии, в который вместе с ним войдут и его коллеги по ФПС Партии роста", - сказано в сообщении.

Как уточняется в Telegram-канале, чтобы осуществить этот переход, на съезде было принято решение о снятии с Титова текущих полномочий председателя федерального политического совета Партии роста. На этот пост тайным голосованием избрана заместитель председателя партии, депутат томской городской думы Елена Ульянова.

Ранее партия "Новые люди" и Партия роста подписали соглашение об объединении. О нем было объявлено в ходе съезда партии "Новые люди", который проходил 24 января в Москве.