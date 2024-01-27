Песков объяснил разговоры Запада о войне с РФ старой "страшилкой о русском медведе"

Так пресс-секретарь президента РФ прокомментировал слова министра обороны Германии Бориса Писториуса о том, что угроза войны с Россией сейчас маловероятна, но к ней нужно быть готовым

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Европейские страны разговорами о возможной войне с Россией стараются отвлечь внимание своих жителей от внутренних проблем, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Так в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину он прокомментировал слова министра обороны Германии Бориса Писториуса о том, что угроза войны с Россией сейчас маловероятна, но к ней нужно быть готовым.

Песков предложил обратить внимание на ситуацию в самой ФРГ. "Германские фермеры выходят на улицы. <...> Чаша терпения полностью переполнена. Что лучше всего отвлекает внимание в этой ситуации?" - задался вопросом представитель Кремля. "Лучше всего вспомнить старую добрую страшилку о русском медведе. Тем более, в условиях, когда его разбудили", - пояснил он.

Пресс-секретарь президента РФ констатировал, что экономические проблемы Германии налицо - "конкурентоспособность знаменитого германского производства падает, издержки растут, социальная нагрузка растет". При этом "страшилкой" для отвлечения внимания пользуется не только ФРГ, но и та же Прибалтика, указал он. "Наверняка последуют еще какие-то страны", - предположил Песков.