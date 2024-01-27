Вторую часть съезда Партии роста запланировали на февраль

Член федерального политсовета партии Оксана Дмитриева отметила, что после этого примут кадровые решения

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Партия роста проведет вторую часть своего съезда в феврале. Об этом сообщила ТАСС член федерального политсовета партии, депутат Госдумы Оксана Дмитриева.

"У нас это первая часть съезда. Съезд не закрыт. Продолжение будет в феврале нашего съезда Партии Роста. Очевидно, где-то после второй части будет уже съезд объединенной партии, где уже будут приниматься непосредственно кадровые решения", - сказала собеседница агентства.

По ее словам, вторая часть съезда будет посвящена организационно-техническим вопросам слияния с "Новыми людьми". "Теперь все съезды Партии роста - это вопросы объединения, так чтобы дать возможность нашим коллегам, которые избирались от Партии роста и прошли по спискам Партии роста, чтобы они могли доработать созывы в таком качестве", - добавила Дмитриева.

24 декабря 2023 года лидер "Новых людей" Алексей Нечаев и лидер Партии роста Борис Титов объявили об объединении партий и подписали соответствующее соглашение. Пресс-служба "Новых людей" сообщала, что структура партии изменится после объединения. Там также уточнили, что съезд Партии роста планируется на 27 января, а съезд "Новых людей" (предварительно) на 4-9 марта.