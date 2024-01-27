Нарышкин: РФ, вступив в борьбу с последователями Гитлера, на полпути не остановится

Директор СВР отметил, что трагическая судьба почти 1 млн жителей блокадного Ленинграда является вопиющим примером геноцида советского народа

ДЕРЕВНЯ ДОНИ /Ленинградская область/, 27 января. /ТАСС/. Россия, вступившая в борьбу с последователями Адольфа Гитлера и сотрудничавшего с нацистами Степана Бандеры, не будет останавливаться на полпути. Об этом заявил журналистам председатель Российского исторического общества (РИО), директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин после церемонии открытия мемориала в память о мирных жителях СССР - жертвах нацистского геноцида в годы Великой Отечественной войны.

"Нашему народу нет нужды напоминать, что такое нацизм. Нацизм - это горе, страдания и смерть. Нацизм - это абсолютное зло. И именно из таких позиций нашей страной оценивалась та угроза, нависшая над мирными жителями Донбасса и всей Новороссией со стороны неонацистского киевского режима. Я хотел бы, чтобы все услышали: вступив в борьбу с нынешними последователями Гитлера и Бандеры, Россия на полпути не остановится, - сказал он. - И открывшийся сегодня мемориальный комплекс еще и еще раз убеждает нас в том, что наше дело правое".

Нарышкин отметил, что трагическая судьба почти 1 млн жителей блокадного Ленинграда является вопиющим примером геноцида советского народа. "И сегодня такая выразительная тишина мемориального Пискаревского кладбища и живая семейная память нескольких поколений ленинградцев, петербуржцев не позволит в мире забыть об этой страшной трагедии, об этом страшном преступлении гитлеровцев", - подчеркнул он.

С инициативой о создании мемориального комплекса в 2020 году выступили Российское историческое и Российское военно-историческое общества. "При поддержке президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина вот эта идея Российского исторического и Российского военно-исторического общества реализована. Я искренне благодарен моим товарищам Владимиру Мединскому, Александру Дрозденко и всем, кто принимал участие в реализации этой, на мой взгляд, замечательной идеи, замечательного проекта", - сказал он.

Как отмечали ранее в РИО, Гатчинский район выбран местом мемориала не случайно: в годы войны здесь располагались многочисленные лагеря для военнопленных. За период немецкой оккупации в гатчинских лагерях погибли от голода, пыток, а также насильственно уничтожены 80 тыс. пленных.

Памятник установлен в непосредственной близости от федеральной автомобильной трассы Р-23, ведущей из Санкт-Петербурга через Псков к границе с Белоруссией.