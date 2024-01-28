Путин на предстоящей неделе проведет совещание по развитию новых регионов

Президент также проведет новое мероприятие в статусе кандидата в президенты РФ, а также займется "вопросами оборонного комплекса"

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин на следующей неделе проведет совещание по социально-экономическому развитию новых регионов страны, сообщается в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1". Фрагмент программы ее ведущий Павел Зарубин выложил в своем Telegram-канале.

Кроме того, глава государства проведет новое мероприятие в статусе кандидата в президенты РФ, а также займется "вопросами оборонного комплекса".

Как ранее сообщала пресс-служба Кремля, главы России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко проведут в понедельник в Петербурге заседание Высшего госсовета Союзного государства.