Кандидат в президенты Даванков поставил подпись за эколога Баташева

Вице-спикер Госдумы отметил, что в России должна быть политическая конкуренция

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 января. /ТАСС/. Пикет по сбору подписей за эколога и блогера Анатолия Баташева для регистрации на выборах президента РФ прошел у крейсера "Аврора" в Петербурге. В ходе пикета свою подпись за самовыдвиженца Баташева поставил кандидат в президенты от "Новых людей" и вице-спикер Госдумы Владислав Даванков, передает корреспондент ТАСС.

"Я уже не раз говорил о том, что в России должна быть политическая конкуренция, я выступаю за нее и уже не первый год, поэтому сегодня поставил подпись за выдвижение другого кандидата. У Анатолия Баташева экологическая повестка, и мне бы было интересно с ним встретиться на дебатах, чтобы обсудить его позицию по разным вопросам. Не с каждым кандидатом я согласен в его позиции, но для меня важно, чтобы каждый кандидат мог ее выразить открыто на дебатах. Я хотел бы с ними подискутировать, для меня это важно. Желаю каждому из кандидатов удачи", - сказал он.

Блогер-эколог Баташев подал документы в ЦИК РФ на выдвижение кандидатом в президенты России 27 декабря.

Владислав Даванков подал документы в ЦИК 25 декабря. Центризбирком РФ 5 января зарегистрировал Даванкова в качестве кандидата в президенты России. Совет Федерации назначил выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. Таким образом, это будут первые трехдневные выборы президента РФ.