Глава Минздрава России встретится с премьер-министром Сербии в Белграде

На повестке дня широкий спектр вопросов двустороннего сотрудничества, сообщил помощник Михаила Мурашко Алексей Кузнецов

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Министр здравоохранения России Михаил Мурашко проведет встречу с премьер-министром Сербии Аной Брнабич в ходе рабочего визита в Белград. Об этом ТАСС сообщил помощник министра Алексей Кузнецов.

"В рамках визита в Белград запланирован ряд двусторонних встреч. Мурашко встретится с премьер-министром Сербии Аной Брнабич, министром здравоохранения страны Даницей Гручич. На повестке дня широкий спектр вопросов двустороннего сотрудничества", - сказал он.

По словам Кузнецова, российская делегация, в составе которой в том числе руководители ведущих национальных медицинских центров и госкорпораций, посетит несколько объектов здравоохранения и научных центров в Сербии.