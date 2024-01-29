Путин и Лукашенко проведут заседание Высшего государственного совета Союзного государства

В ходе встречи планируется принять решения по дальнейшему наращиванию интеграционного взаимодействия в конкретных областях, рассказали в пресс-службе администрации президента РФ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 января. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко проведут заседание Высшего государственного совета (ВГС) Союзного государства России и Белоруссии. Встреча состоится в Санкт-Петербурге.

Как сообщила пресс-служба админстрации президента РФ, "планируется подвести итоги выполнения базового документа "Основные направления реализации положений Договора о создании Союзного государства на 2021-2023 годы", а также утвердить аналогичный документ на очередной трехлетний период". "Кроме того, имеется в виду принять ряд важных решений по дальнейшему наращиванию интеграционного взаимодействия в конкретных областях", - уточнили в президентской пресс-службе.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил журналистам, что во встрече примет участие все руководство страны. "От нас полный состав: все высшие руководители страны, министры, вице-премьеры", - рассказал он.

Представитель Кремля добавил, что об итогах ВГС журналистам расскажет государственный секретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев. "Мезенцев выйдет к вам, расскажет, что были там подписаны все по повестке дня бумаги", - уточнил Песков.

После окончания заседания высшие руководители РФ и Белоруссии примут участие в обеде. С российской стороны, в частности, в нем будут участвовать председатель Госдумы Вячеслав Володин и спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.