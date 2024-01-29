Москалькова назвала катастрофой ситуацию с правами людей в США, где казнили азотом

По словам омбудсмена, в "цитадели свободы и демократии" практиковалось целых пять видов казни

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что казнь заключенного в США чистым азотом свидетельствует о катастрофической ситуации с правами человека в Соединенных Штатах.

"Заокеанские ревнители прав и свобод очень любят поучать весь мир тому, как нужно ценить и соблюдать права человека. Как они чтут их сами, развязывая и поддерживая войны по всему миру, наблюдаем ежедневно, как предают своих же граждан мучительной смерти, узнали недавно. Все это свидетельствует о катастрофической ситуации с правами человека в Соединенных Штатах", - написала омбудсмен в своем Telegram-канале.

Москалькова отметила, что даже "покорно следующая двойным стандартам коллективного Запада ООН", сообщила, что подобный способ смертной казни "равносилен пытке", которая "приводит к мучительной и унизительной смерти".

Омбудсмен также напомнила, что в России уже давно соблюдается мораторий на исключительную меру наказания, а в "цитадели свободы и демократии" практиковалось целых пять видов казни: повешение, расстрел, электрический стул, газовая камера и смертельная инъекция, а теперь их стало шесть. "Сказать, что мы категорически неприемлем подобное узаконенное варварство - это ничего не сказать", - добавила Москалькова.

В США 25 января впервые казнили человека - заключенного Кеннета Смита - с помощью чистого азота. Он был осужден за заказное убийство женщины в 1988 году. Вместе с сообщником он получил за убийство $1 тыс. Сообщник был казнен в 2010 году. Самого Смита также пытались казнить с помощью смертельной инъекции, но он пережил попытку исполнения смертного приговора. Казнь с помощью чистого азота разрешена в трех американских штатах, но никогда ранее не применялась. Власти Алабамы разрешили применять этот метод только в 2018 году из-за нехватки препаратов, используемых для смертельных инъекций.