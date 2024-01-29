Матвиенко: безопасность РФ и Белоруссии вышла на первый план из-за зарубежной агрессии

По словам председателя Совета Федерации, ВПК Москвы и Минска смог продемонстрировать достойный уровень обороноспособности государств

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Безопасность России и Белоруссии вышла на первое место в условиях агрессивной политики нескольких недружественных стран. Об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Безопасность наших государств сегодня тоже с учетом агрессивной политики недружественных стран вышла на первое место, поэтому ВПК показывает такой пример всему миру - и России, и Белоруссии - когда мы смогли в очень короткий срок перестроить военно-промышленный комплекс", - отметила спикер СФ в эфире канала "Россия-24".

Она отметила, что военно-промышленный комплекс России и Белоруссии был "перезаряжен" на востребованное оружие. "То, что происходит сейчас, это другое сражение, это уже больше техническое. Наш ВПК сумел перестроиться и показать нашу мощь и то, что обороноспособность наших государств на достойном уровне", - резюмировала Матвиенко.