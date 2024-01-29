Рябков прокомментировал публикации про роль Москвы в событиях в Техасе

По словам замглавы МИД РФ, Россия никогда не вмешивалась во внутренние дела США и не собирается этого делать

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Россия никогда не вмешивалась во внутренние дела США и не собирается этого делать. Так замглавы МИД РФ Сергей Рябков прокомментировал ТАСС ряд публикаций о том, что Москва якобы провоцирует напряженность между федеральными властями США и штатом Техас.

"Это повторяется постоянно, и поводы они будут находить и дальше, чтобы пытаться приписать нам вмешательство во внутренние дела США. Этого не было, нет и не будет", - сказал замминистра.

"Попытки заработать на российском "материале" политические очки - это занятие, которое свойственно как Демократической, так и Республиканской партиям США. Печально, прискорбно, что этим же грешат функционеры администрации [президента США Джо] Байдена", - добавил Рябков.

Ранее Верховный суд США принял решение убрать проволочное ограждение длиной 30 миль (около 48 км) на американо-мексиканской границе в Техасе, установленное в рамках борьбы губернатора штата Грега Эбботта с наплывом мигрантов. Решение суда позволяет пограничному патрулю на время судебного процесса перерезать проволоку, размещенную вдоль границы.

Национальная гвардия Техаса заблокировала допуск сотрудников федеральной пограничной службы на участок (длиной около 4 км) границы с Мексикой вдоль реки Рио-Гранде. Власти штата неоднократно заявляли, что администрация США не осуществляет охрану границы должным образом, что привело к росту нелегальных мигрантов. Техас начал высылать их на автобусах в крупные американские города, в том числе Вашингтон, Нью-Йорк и Чикаго.