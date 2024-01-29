Посол РФ вручил главе нижней палаты парламента Таджикистана орден Дружбы

Семен Григорьев и Махмадтаир Зокирзод обсудили взаимодействие законодательных органов двух государств

ДУШАНБЕ, 29 января. /ТАСС/. Посол России в Таджикистане Семен Григорьев провел встречу со спикером нижней палаты парламента (Маджлиси намояндагон) республики Махмадтаиром Зокирзодой, в ходе которой обсудил взаимодействие законодательных органов двух государств, а также вручил орден Дружбы. Об этом сообщили в посольстве.

"29 января посол России в Таджикистане Семен Григорьев в соответствии с указом президента России Владимира Путина вручил орден Дружбы председателю Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли Республики Таджикистан Махмадтоиру Зокирзоде", - говорится в сообщении.

Как сообщили в пресс-службе нижней палаты парламента Таджикистана, спикер также обсудил с послом сотрудничество двух стран.

Президент России Владимир Путин в декабре 2022 года подписал указ о награждении премьер-министра Таджикистана Кохира Расулзоды орденом Почета. Спикера нижней палаты парламента Зокирзоду, а также гендиректора компании "Газпромнефть-Таджикистан" Фархода Мирзоева и занимавшего тогда должность президента Национальной академии наук Таджикистана Фархода Рахими тем же указом наградили орденами Дружбы. В тексте указа отмечалось, что они награждены за большой вклад в развитие дружбы и сотрудничества между Российской Федерацией и Таджикистаном.