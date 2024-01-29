Рябков обсудил с коллегой из Китая контроль над вооружениями и взаимодействие в БРИКС

В МИД РФ сообщили, что стороны также обсудили другие актуальные вопросы международной повестки дня "с акцентом на задачи углубления российско-китайской координации, в том числе на профильных международных площадках"

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков и первый заместитель министра иностранных дел Китая Ма Чжаосюй обсудили вопросы контроля над вооружениями и взаимодействие в БРИКС в период председательства России.

"В предметном и заинтересованном ключе был рассмотрен широкий спектр вопросов международной безопасности, контроля над вооружениями и нераспространения. Значительное внимание уделено проблематике взаимодействия в формате БРИКС, где в 2024 году председательствует Российская Федерация", - говорится в сообщении МИД РФ по итогам российско-китайских политических консультаций.

В дипведомстве добавили, что стороны обсудили также некоторые другие актуальные вопросы международной повестки дня "с акцентом на задачи углубления российско-китайской координации, в том числе на профильных международных площадках". "Консультации прошли в духе открытости и товарищества, свойственных отношениям между нашими странами", - подчеркнули в МИД РФ.