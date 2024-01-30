РФ откроет первое заседание шерп и су-шерп БРИКС в качестве председателя группы

Впервые в заседании будут участвовать пять новых членов объединения

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Москва примет шерп и су-шерп стран БРИКС с 30 января по 1 февраля на первой встрече в рамках начавшегося российского председательства в группе. Впервые в таком заседании будут участвовать представители пяти новых членов объединения - Египта, Ирана, ОАЭ, Саудовской Аравии и Эфиопии.

Россия объявила одним из приоритетов деятельности БРИКС в 2024 году гармоничное встраивание дебютантов в общую работу. Теперь же эти планы получают практическое воплощение. Традиционно шерпы собираются для сверки позиций по основным международным сюжетам, обсуждения насущных вопросов сотрудничества и подготовки к предстоящим мероприятиям. Как ожидается, российская сторона подробно изложит гостям программу своего председательства, кульминацией которой станет проведение саммита БРИКС в Казани в октябре.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что перед участниками встречи на сессии "Стратегическое партнерство БРИКС как опора многосторонности" выступит глава российского дипведомства Сергей Лавров. Сам министр обращал внимание, что Москва видит в списке основных задач группы продвижение интересов мирового большинства, и авторитет объединения в этой роли быстро растет. "Если учесть, что более 20 - где-то даже ближе к 30 - стран заинтересованы в сближении с БРИКС, то у этого объединения с глобальным составом участников, конечно, мы видим очень большое будущее", - отметил он.

Новые измерения БРИКС

С учетом повышенного международного внимания к БРИКС, вопрос о ее дальнейшем расширении также остается в фокусе российского председательства. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков, который является шерпой России в группе, заявил, что Москва при обсуждении этой темы с партнерами уделит приоритетное внимание кандидатурам Казахстана и Белоруссии. По его словам, БРИКС в 2024 году доработает модальности новой категории государств - партнеров объединения, этот процесс может завершиться к казанскому саммиту.

Группа БРИКС с момента основания в 2006 году прошла через две волны расширения. В 2011 году к первоначальному составу, в который входили Бразилия, Россия, Индия и Китай, присоединилась ЮАР. В августе 2023 года в объединение пригласили сразу шесть новых членов, включая Аргентину, однако в конце декабря она отказалась от вступления. С 1 января 2024 года в БРИКС состоит 10 стран.

Однако российская сторона намерена обратить внимание партнеров по объединению не только на глобальное измерение. Председательство - это всегда шанс продемонстрировать выдающиеся особенности и гостеприимство страны-хозяйки. Так, Рябков заявил о планах "показать бриксовцам Мурманск, Владивосток, Екатеринбург и многое другое". Среди городов, которые также станут площадками важных событий, - Нижний Новгород и Казань. Летом Нижний Новгород примет встречу министров иностранных дел стран БРИКС, а Казань - Игры БРИКС, намеченные на 12-23 июня.

Опора полицентричного миропорядка

Всего Россия в 2024 году планирует провести по линии БРИКС порядка 200 мероприятий, из них около 10 на уровне министров. Президент РФ Владимир Путин ранее сообщил, что девизом председательства России в БРИКС году станет "укрепление многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности". "Особый упор сделаем на повышении внешнеполитической координации стран-участниц, совместном поиске эффективных ответов на вызовы и угрозы международной и региональной безопасности и стабильности", - сказал он. По его словам, Москва продолжит усилия по продвижению взаимодействия в рамках БРИКС по трем ключевым направлениям: политика и безопасность, экономика и финансы, культурно-гуманитарные контакты.

В МИД РФ отмечали, что важным направлением работы российского председательства будет комплексная реализация стратегии экономического партнерства БРИКС до 2025 года и плана действий по инновационному сотрудничеству на 2021-2024 годы. Кроме того, акцент будет сделан на повышении роли государств БРИКС в международной валютно-финансовой системе, развитии межбанковской кооперации с упором на наращивании расчетов в национальных валютах.

Среди других приоритетов будет наращивание координации стран БРИКС на ключевых международных площадках, укрепление взаимодействия по вопросам борьбы с терроризмом, отмыванием денег, международной информационной безопасности, а также возвращения активов, полученных преступным путем.