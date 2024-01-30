Рябков: Россия в ходе председательства в БРИКС уделит особое внимание развитию ИИ

По словам замглавы МИД РФ, Москва рассчитывает на поддержку партнерами по объединению разработанного Россией кодекса этики в сфере искусственного интеллекта

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Страны БРИКС должны развивать потенциал в сфере инноваций, поэтому Россия в ходе своего председательства в группе в 2024 году уделит особое внимание развитию искусственного интеллекта (ИИ). Об этом заявил замглавы МИД РФ, шерпа России в БРИКС Сергей Рябков на встрече шерп и су-шерп группы в рамках российского председательства.

"Крайне необходимо не отставать от уровня современного технологического развития и инноваций, которые могут иметь серьезное влияние на глобальную экономику и безопасность. В частности, особое внимание будет уделено регулированию и использованию технологий искусственного интеллекта", - сказал замминистра.

В этой связи Рябков отметил, что Москва рассчитывает на поддержку партнерами по БРИКС разработанного Россией кодекса этики в сфере искусственного интеллекта.