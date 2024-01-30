Песков: РФ не приветствует действия, усиливающие напряженность на Ближнем Востоке

В регионе наблюдается избыточный конфликтный потенциал, заявил пресс-секретарь президента

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. РФ не приветствует действия, которые приведут к усилению напряженности на Ближнем Востоке, отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя данные СМИ о возможном "ударе возмездия" США по иранским объектам.

"Мы не приветствуем какие-либо действия, которые ведут к дестабилизации ситуации в регионе, которые ведут к нагнетанию напряженности, тем более на фоне и без того избыточного конфликтного потенциала, который мы в регионе наблюдаем", - сказал представитель Кремля.

Он добавил, что РФ, напротив, приветствует действия по деэскалации ситуации.

"Мы считаем, что в целом уровень напряженности очень тревожный, сейчас время шагов по деэскалации напряженности. Это единственное, что может помочь нам предотвратить дальнейшее расползание конфликта, тем более ближневосточного, и хоть как-то выйти на деконфликтинг и на деэскалацию. Сейчас это для нас чрезвычайно важно", - заключил Песков.

Ранее газета Politico со ссылкой на свои источники сообщила, что американский президент Джо Байден якобы распорядился разработать ответные меры на нападение на ВС США на сирийско-иорданской границе, среди возможных предложений рассматривается удар по иранским военнослужащим в Ираке и Сирии.