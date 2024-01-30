Песков назвал "охотой на ведьм" преследование евродепутата Жданок в работе с ФСБ

Пресс-секретарь президента РФ сравнил эти обвинения с маккартизмом в США в 1950-е годы

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Обвинение евродепутата от Латвии Татьяны Жданок в сотрудничестве с российскими силовыми структурами - это "охота на ведьм", сравнимая с маккартизмом в США в 1950-е годы, заявил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ранее газета Politico сообщила, что Жданок обвинили в сотрудничестве с российской разведкой, в частности с ФСБ. Председатель Европарламента Роберта Метсола инициировала расследование.

"Это охота на ведьм, - подчеркнул представитель Кремля. - Помните, был маккартизм в США - тогда сколько людей там арестовывали, бросали в тюрьмы". "Вот это то же самое", - подчеркнул Песков.

"Мы это осуждаем решительно, - добавил пресс-секретарь президента РФ. - Конечно же, это никоим образом не соответствует никаким так называемым идеалам демократии, в том ее понимании, которое доминируется сейчас в Европе".

Американский сенатор-республиканец Джозеф Маккарти выступил в феврале 1950 года с речью о проникновении коммунистов и симпатизирующих Советскому Союзу в государственные структуры США, в частности, Госдепартамент и Пентагон, а также о просоветских настроениях интеллигенции. В отношении как госслужащих, так и деятелей культуры начали выдвигаться необоснованные обвинения в антиамериканской деятельности, допросы вела специальная комиссия Конгресса США. Явление получило название маккартизма, к концу 1950-х годов его волна пошла на спад.