В Москве создали общественный штаб по наблюдению за выборами

Руководителем штаба избран председатель комиссии по развитию гражданского общества ОП столицы Вадим Ковалев

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Общественная палата (ОП) Москвы приняла решение о создании Общественного штаба по наблюдению за выборами в столице в 2024 году. Руководителем штаба избран председатель комиссии по развитию гражданского общества ОП Москвы Вадим Ковалев, передает с заседания палаты корреспондент ТАСС.

Ковалев возглавлял Общественный штаб в 2022-2023 годах, а также с 2019 года руководит корпусом наблюдателей Общественной палаты. Кроме того, он выступал одним из организаторов процесса их обучения и принимал участие в подготовке и проведении выборов разного уровня: от выборов муниципальных депутатов до выборов президента РФ.

Также в ходе заседания утверждена структура штаба и избраны заместители его руководителя, ими стали председатель комиссии ОП Москвы по развитию отечественных IT-решений и технологий в концепции "Умного города" Илья Массух и председатель экспертного совета ОП Москвы по социальным исследованиям и мониторингу настроений москвичей Александр Асафов. Они же занимали эти должности в 2023 году.

Общественный штаб по наблюдению за выборами в Москве в предыдущем составе завершил свою работу в сентябре 2023 года. Как и годом ранее, тогда его возглавлял Ковалев. Прежде председателем штаба на протяжении восьми лет был экс-главный редактор закрытой радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов (признан в России СМИ-иноагентом). В прошлом году штаб общественных наблюдателей, в том числе центр видеонаблюдения, был размещен в деловом квартале "Красная роза" на улице Тимура Фрунзе.

Совет Федерации назначил выборы на 17 марта 2024 года. Центризбирком РФ решил, что голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. Таким образом, это будут первые трехдневные выборы президента РФ. Кроме того, в сентябре 2024 года запланированы выборы депутатов Московской городской думы.