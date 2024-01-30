Посольство РФ в Армении призвало наказать осквернивших памятник блокадникам в Ереване

В диппредставительстве отметили, что российская сторона ожидает правовой оценки армянских властей

ЕРЕВАН, 30 января. /ТАСС/. Лица, осквернившие памятник детям блокадного Ленинграда в Ереване, должны понести наказание, российская сторона ожидает правовой оценки армянских властей. Об этом говорится в заявлении посольства РФ в Армении.

"Посольство выражает надежду на то, что эти действия получат соответствующую правовую оценку со стороны армянских властей, а задействованные в этой провокации лица будут привлечены к ответственности", - отмечается в заявлении.

В посольстве РФ также добавили, что "подобные действия трудно расценивать иначе как выражение открытого надругательства над памятью жертв этой трагедии и героев, отстоявших город".

"Не укладывается в голове степень безнравственности тех, кто публично выражает открытое пренебрежение не только к тем трагическим событиям и их жертвам, но и к памяти собственных предков. По подсчетам исследователей, в рядах многонациональных защитников Ленинграда сражались более 100 тыс. армян, из которых 4 тыс. были добровольцами и десять из них удостоены званиями Героя Советского Союза. Мы рады, что нашу оценку разделяют и в армянском обществе, о чем говорит массовое негодование в социальных сетях в отношении этого безобразного поступка", - отмечается в заявлении.

30 января в социальной сети TikTok появилась запись, на которой пользователь соцсети Самвел Ширинян демонстративно сорвал и растоптал ленты, символизирующие флаг Российской Федерации, опрокинул венки и высказывал оскорбительные комментарии в адрес РФ.