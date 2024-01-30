Лавров заявил об отсутствии перспективы у западных ультиматумов по Украине

По словам главы МИД РФ, эти ультиматумы неприемлемы

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Ультиматумы Запада по урегулированию на Украине неприемлемы и не имеют никакой перспективы. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров в Москве с главой МИД Гамбии Момоду Тангарой.

"Мы обменялись оценками ситуации на Украине и вокруг нее, рассказали о последнем развитии событий. Выразили признательность за то, что гамбийские партнеры с пониманием относятся к происходящему и выступают исключительно за справедливое политическое урегулирование, которое пока не находит поддержки у киевского режима и у его западных спонсоров, настаивающих на неприемлемых ультиматумах, у которых нет никакой перспективы", - сказал глава российской дипломатии.

Кроме того, как отметил Лавров, стороны обсудили ситуацию на Ближнем Востоке. "Разумеется, говорили о положении дел на Ближнем Востоке, прежде всего в контексте резкого обострения палестино-израильского конфликта и в контексте так называемых ударов возмездия международной коалиции, которую Соединенные Штаты и Великобритания создали для неправомерных, агрессивных действий против Йемена", - добавил министр.