Лавров призвал разобраться в обвинениях Израиля в адрес БАПОР о поддержке ХАМАС

Глава МИД РФ надеется, что руководство ООН в контактах с израильскими представителями будет решать эти проблемы

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Ситуация с обвинениями Израиля в адрес Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) о содействии ХАМАС в атаке 7 октября нуждается в расследовании соответствующих сведений. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Гамбии Момоду Тангарой, отвечая на вопрос ТАСС.

"Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш не так давно, когда комментировал тяжелейшие гуманитарные последствия нынешних событий в секторе Газа, да и на Западном берегу реки Иордан, он с огромной тревогой упоминал о том, что более 150 сотрудников ооновских учреждений, работающих на палестинских территориях, прежде всего подавляющее большинство из них - это сотрудники БАПОР [погибли], и говорил о том, что это серьезнейший урон для ооновского персонала за всю историю существования Организации Объединенных Наций, - сказал он. - Израильские власти объявили о том, что им стало известно, будто сотрудники БАПОР оказывали содействие ХАМАС при организации атаки 7 октября против израильских гражданских лиц, которую, как вы помните, Россия сразу же категорически осудила. Если такие обвинения существуют, в них надо разбираться".

"Мы с самого начала, осудив теракт 7 октября, четко сказали, что бороться с терроризмом необходимо в любых его проявлениях, но бороться средствами, которые не нарушают в свою очередь международное гуманитарное право. То, что происходило и происходит, - это коллективное наказание, запрещенное международным гуманитарным правом, и если вместо расследования имеющихся сведений о причастности кого-то из сотрудников ООН к этим неприемлемым террористическим действиям, которые были предприняты против израильских гражданских лиц, если это расследование будет реализовано, тогда факты станут известны. Но если расследование подменяется коллективным наказанием и БАПОР, и самое главное тех, кому БАПОР оказывал неоценимую помощь, то я считаю, что это неправильное решение", - добавил Лавров.

Глава МИД РФ выразил надежду, что руководство ООН в контактах с израильскими представителями будет решать эти проблемы.

Лавров также указал, что БАПОР долгие десятилетия осуществляет свои функции в регионе, реализовало очень полезные проекты, которые касаются создания нормальных условий для жизни палестинцев на оккупированных территориях: это и инфраструктура, и образовательные учреждения, и решение гуманитарных вопросов, которые достаточно остро стоят.