30 января, 12:42,
обновлено 30 января, 13:35
Палестино-израильский конфликт

Лавров призвал разобраться в обвинениях Израиля в адрес БАПОР о поддержке ХАМАС

© ТАСС/ Ruptly

Глава МИД РФ надеется, что руководство ООН в контактах с израильскими представителями будет решать эти проблемы

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Ситуация с обвинениями Израиля в адрес Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) о содействии ХАМАС в атаке 7 октября нуждается в расследовании соответствующих сведений. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Гамбии Момоду Тангарой, отвечая на вопрос ТАСС.

Читайте также
Месяц на предотвращение геноцида. Первое решение суда ООН по сектору Газа

"Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш не так давно, когда комментировал тяжелейшие гуманитарные последствия нынешних событий в секторе Газа, да и на Западном берегу реки Иордан, он с огромной тревогой упоминал о том, что более 150 сотрудников ооновских учреждений, работающих на палестинских территориях, прежде всего подавляющее большинство из них - это сотрудники БАПОР [погибли], и говорил о том, что это серьезнейший урон для ооновского персонала за всю историю существования Организации Объединенных Наций, - сказал он. - Израильские власти объявили о том, что им стало известно, будто сотрудники БАПОР оказывали содействие ХАМАС при организации атаки 7 октября против израильских гражданских лиц, которую, как вы помните, Россия сразу же категорически осудила. Если такие обвинения существуют, в них надо разбираться".

"Мы с самого начала, осудив теракт 7 октября, четко сказали, что бороться с терроризмом необходимо в любых его проявлениях, но бороться средствами, которые не нарушают в свою очередь международное гуманитарное право. То, что происходило и происходит, - это коллективное наказание, запрещенное международным гуманитарным правом, и если вместо расследования имеющихся сведений о причастности кого-то из сотрудников ООН к этим неприемлемым террористическим действиям, которые были предприняты против израильских гражданских лиц, если это расследование будет реализовано, тогда факты станут известны. Но если расследование подменяется коллективным наказанием и БАПОР, и самое главное тех, кому БАПОР оказывал неоценимую помощь, то я считаю, что это неправильное решение", - добавил Лавров.

Глава МИД РФ выразил надежду, что руководство ООН в контактах с израильскими представителями будет решать эти проблемы.

Лавров также указал, что БАПОР долгие десятилетия осуществляет свои функции в регионе, реализовало очень полезные проекты, которые касаются создания нормальных условий для жизни палестинцев на оккупированных территориях: это и инфраструктура, и образовательные учреждения, и решение гуманитарных вопросов, которые достаточно остро стоят. 

Теги:
Лавров, Сергей ВикторовичПалестинаРоссияПалестино-израильский конфликтИзраиль