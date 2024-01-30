В поддержку самовыдвижения Путина на выборах собрали более 3,5 млн подписей

Как сообщил первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак, силами "Единой России" было собрано больше половины от общего числа подписей

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Более 3,5 млн подписей избирателей было собрано в поддержку самовыдвижения кандидата в президенты РФ, действующего главы государства Владимира Путина. Об этом секретарь генсовета "Единой России", первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак сообщил на заседании президиума генсовета партии.

"Сбор подписей в поддержку президента. Всего было собрано более 3,5 млн подписей силами более 25 тыс. сборщиков. Хочу отметить, что именно "Единая Россия" внесла основной вклад в достижение этого результата, нашими однопартийцами было собрано без малого 2 млн 100 тыс. подписей, это больше половины от общего числа", - сказал Турчак.

Он также назвал регионы - лидеры по сбору подписей - Кемеровская область (более 74 тыс. подписей), Чувашия (64 тыс.) и Башкирия (58,5 тыс.). "Пользуясь случаем, хотел бы поблагодарить коллег из указанных регионов за высокий результат", - добавил Турчак.

Совет Федерации назначил выборы на 17 марта 2024 года. Центризбирком РФ решил, что голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. Таким образом, это будут первые трехдневные выборы президента РФ. По закону о выборах президента Путин как самовыдвиженец должен был собрать 300 тыс. подписей в свою поддержку. 22 января представители его избирательного штаба представили в ЦИК 315 тыс. подписей, а 29 января он был зарегистрирован ЦИК кандидатом в президенты.