Задержанный в Финляндии россиянин Торден заявил, что не мог "сломать" систему Шенгена

По его мнению, очень странно, что его не смогли идентифицировать при пересечении границы или при рассмотрении заявления на визу

ХЕЛЬСИНКИ, 30 января. /ТАСС/. Россиянин Воислав Торден (Ян Петровский), задержанный в конце июля в Финляндии, которого также обвиняют в нарушении запрета на въезд в Евросоюз, считает маловероятным, что он смог "сломать" систему Шенгенских виз. Об этом ТАСС заявила адвокат Тордена Наталия Мальгина.

"Торден считает маловероятным, что он смог "сломать" систему, построенную на анализе биометрических данных (SIS II), получив положительное решение о предоставлении виз в трех странах ЕС. По мнению Тордена, очень странно, что его идентифицировали на основании биометрических данных в здании аэропорта, но не смогли сделать этого при пересечении границы или при рассмотрении заявления на визу", - отметила Мальгина. Она добавила, что решение по делу вынесут через две недели.

Ранее во вторник обвинение потребовало для Тордена условный срок за нарушение запрета на въезд в Евросоюз (Шенгенскую зону). Тордену запрещен въезд в Шенген, запрет наложен Норвегией и Чехией.

Ранее Центральная криминальная полиция Финляндии потребовала арестовать Тордена по подозрению в совершении военных преступлений на Украине. Согласно ордеру на арест, предполагаемые преступления были совершены в 2014-2015 годах. 8 декабря Верховный суд Финляндии постановил немедленно освободить 36-летнего Тордена, отказав в его экстрадиции на Украину. Сразу после освобождения Торден был задержан финскими пограничниками.

Торден, ранее носивший имя Ян Петровский, является гражданином РФ. Он включен в санкционные списки Евросоюза и Минфина США. Украинская сторона добивается его выдачи из-за обвинений в преступлениях, которые, как утверждается, были совершены на Донбассе. Россиянина задержали в аэропорту Хельсинки 20 июля, на следующий день суд постановил заключить его под стражу за нарушение норм иммиграционного законодательства республики.

Как ранее сообщили ТАСС в посольстве РФ в Финляндии, российские дипломаты внимательно следят за развитием ситуации, готовы к дальнейшей защите прав Тордена.