Лавров заявил об опасности дестабилизации обстановки на Ближнем Востоке

По словам главы МИД РФ, многолетние попытки США монополизировать посреднические усилия в ближневосточном урегулировании привели к резкому обострению палестино-израильского конфликта, гуманитарной катастрофе в секторе Газа

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Существует реальная опасность дестабилизации большего пространства в регионе Ближнего Востока. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на сессии в рамках первого заседания шерп и су-шерп БРИКС в Москве.

"В этой ситуации, которую мы наблюдаем сегодня, существует реальная опасность дестабилизации гораздо большего пространства в этом важном регионе мира", - отметил министр.

Как подчеркнул Лавров, многолетние попытки США "монополизировать посреднические усилия в ближневосточном урегулировании привели к резкому обострению палестино-израильского конфликта, гуманитарной катастрофе в секторе Газа". "Игнорируется отказ Тель-Авива выполнять решение Совета Безопасности ООН о создании палестинского государства. Это прямой вызов имеющимся многочисленным решениям Совета Безопасности и Генеральной Ассамблеи ООН. Но именно создание палестинского государства, дееспособного, существующего бок о бок в добрососедстве и безопасности с Израилем и другими странами региона, является ключом к долгосрочной стабилизации Ближнего Востока и к искоренению там экстремизма и терроризма", - указал глава МИД РФ.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения боевиков ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября 2023 года. Радикальное движение назвало эту атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и начал наносить удары по сектору и отдельным районам Ливана и Сирии. Столкновения также происходят на Западном берегу реки Иордан.