По словам председателя движения "Мы вместе с Россией", уничтожены до 50 военнослужащих противника

МЕЛИТОПОЛЬ, 31 января. /ТАСС/. Российские силы за сутки взяли четыре опорных пункта Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Вербового на запорожском направлении. Об этом сообщил ТАСС председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

"Если говорить о ситуации за сутки, то минимум четыре подтвержденных опорных пункта перешли под наш контроль в районе Вербового. <...> Если мы посмотрим от Пятихаток до Вербового через Работино, то со стороны ВСУ все равно идут попытки атак. Они суются, мы отбиваем на одних участках, на других - мы идем [вперед], где-то они отбивают атаки, где-то проходим", - сказал Рогов.

Также, по его словам, уничтожены до 50 военнослужащих противника в районе Вербового.

Рогов отметил, что российская авиация наносила удары авиабомбами не только вдоль линии боевого соприкосновения, но и по тыловым частям ВСУ на ореховском направлении.

Украинская армия с начала июня 2023 года вела безуспешные попытки наступления. По данным главы Минобороны РФ Сергея Шойгу, за это время Киев потерял 159 тыс. военных, 121 самолет, 766 танков и 2 348 бронемашин. В последние месяцы на Западе и в самом Киеве неоднократно говорили, что "контрнаступление" оказалось недостаточно успешным, а на фронте сложилась тупиковая для украинской стороны ситуация.