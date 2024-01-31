Лавров вручил шерпе ЮАР в БРИКС орден Дружбы

Министр иностранных дел России отметил, что Анил Суклал стоял у истоков многих инициатив в объединении

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Глава МИД РФ Сергей Лавров вручил послу по особым поручениям МИД ЮАР, шерпе республики в БРИКС Анилу Суклалу орден Дружбы. Соответствующий указ президент России Владимир Путин подписал в декабре 2023 года.

"Хотел бы выполнить важную миссию по поручению президента и вручить орден Дружбы послу по особым поручениям министерства международных отношений и сотрудничества ЮАР, шерпе ЮАР в БРИКС, господину Анилу Суклалу", - сказал он на сессии в рамках первого заседания шерп и су-шерп БРИКС в Москве.

Лавров добавил, что в РФ знают Суклала как принципиального дипломата, убежденного в необходимости общего процветания человечества. Представитель ЮАР также стоял у истоков многих инициатив в БРИКС, отметил министр. "Я не открою секрета, если скажу, что при всем том Анил Суклал - большой друг всех представленных здесь стран, особенно хотел бы выделить дружбу российских его товарищей с ним. Он неоднократно бывал здесь, знает наши национальные традиции во всех ипостасях, в немалой степени этому способствовало то, что мы проводили здесь мероприятия БРИКС в годы наших предыдущих председательств", - сказал глава МИД РФ.

Лавров отметил, что Москва очень ценит настрой Суклала на укрепление стратегического партнерства России и ЮАР.