Захарова рассказала, что РФ выполнила обязательства по поставке зерна в Африку

В январе гуманитарный груз доставлен в Буркина-Фасо, Мали, Сомали и Камерун, заявила официальный представитель МИД РФ

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Россия в кратчайшие сроки выполнила свои обязательства по безвозмездной поставке зерна наиболее нуждающимся странам Африки, заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Россия выполнила взятые на себя обязательства (по безвозмездным поставкам - прим. ТАСС) в кратчайшие сроки, в очередной раз внесла существенную лепту в обеспечение продовольственной безопасности Африканского континента. Но об этом инициативно не расскажет ни одно западное мейнстримовое СМИ, которое целый год говорило о продовольственной безопасности", - сказала дипломат.

Во исполнение озвученного президентом РФ Владимиром Путиным на саммите Россия - Африка решения, как отметила Захарова, 200 тыс. тонн зерна было направлено судами в Буркина-Фасо, Зимбабве, Мали, Сомали, Центрально-Африканскую Республику (ЦАР) и Эритрею.

"Первая партия была передана Сомали в ноябре прошлого года, - уточнила официальный представитель МИД РФ. - В январе этого года гуманитарный груз доставлен в Буркина-Фасо, Мали, Сомали, а также Камерун, где пшеница будет переработана в муку и отправлена в ЦАР. В настоящее момент осуществляется транспортировка зерна в Зимбабве".