Мосгордума прекратила полномочия депутата Владимира Рыжкова

Рыжков ранее обратился в Московскую городскую думу с письменным заявлением о досрочном прекращении полномочий

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Московская городская дума (МГД) прекратила полномочия депутата столичного парламента Владимира Рыжкова по его заявлению досрочно. Соответствующее постановление принято депутатами Мосгордумы на пленарном заседании.

"В. А. Рыжков обратился в Московскую городскую думу с письменным заявлением о досрочном прекращении полномочий депутата Московской городской думы. В соответствии с законом города Москвы от 13 июля 1994 года №14-60 "О статусе депутата Московской городской думы" решение о досрочном прекращении полномочий депутата Московской городской думы оформляется постановлением Московской городской думы", - значится в тексте документа.

Редактор проекта и председатель комиссии по законодательству, правилам и процедурам Александр Семенников в ходе заседания отметил, что соответствующее заявление от Рыжкова, которым тот слагает с себя депутатские полномочия "по собственному желанию и в связи с изменением семейных, личных и рабочих обстоятельств", поступило 25 декабря 2023 года. Семенников напомнил, что в текущем созыве Мосгордумы в 2020-2021 годах по иным причинам были досрочно прекращены депутатские полномочия Николая Губенко и Олега Шереметьева.

"Я доработал до конца тяжелый 2023 год и решил написать заявление о прекращении полномочий депутата Мосгордумы. Решение это во многом вынужденное. Всем хорошо известные внешние обстоятельства и личные причины сделали слишком трудным исполнение полномочий. За эти два с небольшим года я в основном выполнил свою предвыборную программу. <...> Уже скоро будут выборы в новую Мосгордуму. Уверен, что избиратели 37-го округа (теперь это будет округ №35) выберут толкового депутата с твердой политической позицией", - обратился к избирателям Рыжков в своем телеграм-канале, прикрепив отчеты о депутатской работе.

Ранее в пресс-службе Мосгордумы пояснили ТАСС, что в соответствии с федеральным законом об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации и столичным законом о статусе депутата Московской городской думы полномочия депутата прекращаются досрочно в случае подачи им письменного заявления о сложении своих полномочий, что оформляется принятием постановления МГД. Проект соответствующего постановления был внесен комиссией по организации работы думы 22 января.

Рыжков был избран депутатом Мосгордумы VII созыва от партии "Яблоко" 19 сентября 2021 года по избирательному округу №37, который охватывает Академический, Гагаринский, Ломоносовский районы, а также часть района Проспект Вернадского. Прежде он являлся членом Общественной палаты столицы (2019-2021 годы), депутатом Госдумы (1993-2007 годы), замглавы администрации Алтайского края (1991-1994 годы), а также автором программ ныне закрытой радиостанции "Эхо Москвы".