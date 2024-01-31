Захарова: Приштина стремится переписать историю, посягая на сербские святыни

Дипломат заявила, что провокации подтверждают намерение Альбина Курти создать "этнически чистый албанский плацдарм"

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Власти непризнанного Косова, допуская провокации против сербских святынь на территории края, стремятся переписать историю. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

Дипломат обратила внимание на участившиеся случаи посягательства временных органов самоуправления в Приштине на расположенные в Косово и Метохии сербские святыни. Она отметила, что провокации приобрели системный характер, отражают широкий размах политики краевых "властей" по выдавливанию православного населения с целью создать "этнически чистый албанский плацдарм".

"Однако правдивая трактовка не устраивает Приштину, которая вознамерилась переписать прошлое и подвести псевдоисторическую базу под свои претензии на сербское духовное наследие. Череда резонансных инцидентов последних месяцев - вторжение в храм в деревне Ракитница, объявление сербской церкви в местечке Горне-Винарце католической, осквернение православного кладбища в Косовска-Митровице с разрушением надгробий и разбрасыванием останков умерших - подтверждает варварскую сущность режима так называемого "премьера" Альбина Курти, - указала она. - Его цель - стереть следы пребывания сербов в крае и албанизировать все, что веками формировало их идентичность".

Захарова подчеркнула, что "сегодняшняя Приштина и забота о памятниках - понятия несовместимые". "Гонения на православие в южном сербском крае являются составной частью националистического курса Альбина Курти, ярого приверженца "великоалбанской" идеологии", - продолжила дипломат.

По ее словам, необходима действенная реакция международного сообщества на преступную политику косовских "властей", которые фактически осуществляют необъявленные этнические чистки против сербов, разрушают стабильность и безопасность Балканского региона. "Если Запад не прекратит попустительствовать Приштине, разрастание кризиса может стать необратимым",- указала она.

Сербский автономный край Косово и Метохия провозгласил независимость в одностороннем порядке в феврале 2008 года и в последние годы активно пытается вступить в международные организации, включая ЮНЕСКО и Интерпол. Против признания Косова выступают свыше 60 стран, в том числе Россия, Индия и Китай, а также пять государств - членов Евросоюза.