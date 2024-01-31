Посольство РФ в Эстонии назвало вандализмом перенос останков советских военных

Диппредставительство отметило, что это делается без какого-либо освещения в СМИ

ВИЛЬНЮС, 31 января. /ТАСС/. Посольство России в Эстонии назвало актом вандализма решение перенести останки советских военнослужащих, похороненных на Таллинском военном кладбище. Соответствующее заявление опубликовано на сайте диппредставительства

"Анонсированная в ноябре прошлого года Эстонским военным музеем акция по "перезахоронению" останков военнослужащих советской армии и флота принимает ужасающие масштабы. Соответствующие информационные таблички появились уже у 38 могил воинов, которым местные гробокопатели обязаны жизнью", - отмечается в тексте. Диппредставительство отметило, что это делается без какого-либо освещения в СМИ.

"Посольство возмущено намерением администрации кладбища осквернить могилы, расценивает это как очередной кощунственный акт государственного вандализма в отношении объектов советского (российского) военно-мемориального наследия, направленный на пересмотр итогов Второй мировой войны, требует не допустить позорного глумления над умершими и убрать с могил информационные таблички", - говорится в сообщении.

Диппредставительство также опубликовало список захоронений, которые планируется перенести.