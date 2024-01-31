МИД РФ: вердиктом суда ООН Киев хотел подкрепить требования о передаче ему активов России

Как указали в ведомстве, доводы российской стороны о безосновательности украинских инсинуаций были услышаны в Гааге

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Киев Вердиктом Международного суда ООН рассчитывала подкрепить свои требования о передаче ему украденных на Западе российских активов. Об этом говорится в распространенном сообщении МИД РФ.

В российском дипведомстве указали, что 31 января Международный суд ООН вынес итоговое решение по инициированному Украиной в январе 2017 года разбирательству с Россией на основании Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма (МКБФТ). "Доводы российской стороны о безосновательности украинских инсинуаций были в Гааге услышаны: из заявленных Киевом на протяжении семилетнего разбирательства более чем 20 требований суд отклонил практически все и оставил Украину без какой-либо компенсации", - отметили в министерстве.

"Эти выводы представляют особенную важность в свете того, что вердиктом суда Киев рассчитывал подкрепить свои требования о передаче ему украденных на Западе российских активов и введении против России международных рестрикций", - указали в МИД РФ.