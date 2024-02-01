1 февраля, 08:45

Бойцы СВО смогут проголосовать на выборах президента РФ в Запорожской области

© Избирательная комиссия Запорожской области/ ТАСС

Председатель региональной избирательной комиссии Галина Катющенко сообщила, что для этого создадут специальные комиссии

МЕЛИТОПОЛЬ, 1 февраля. /ТАСС/. Военнослужащие, принимающие участие в специальной военной операции (СВО), смогут проголосовать на выборах президента РФ в Запорожской области, для этого создадут специальные комиссии. Об этом сообщила журналистам председатель региональной избирательной комиссии Галина Катющенко.

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"Мы знаем, что на территории Запорожской области находится большое количество военнослужащих, поэтому избирательная комиссия Запорожской области считает своим долгом обеспечить возможность, дать нашим ребятам проголосовать. Для этого у нас будет организована процедура досрочного голосования. На территории Запорожской области будут созданы специальные комиссии, где военнослужащие смогут проголосовать", - сказала Катющенко.

По ее словам, бойцы СВО также они смогут проголосовать, если обратятся в пункты приема заявлений, которые находятся в территориальных избирательных комиссиях, а также в МФЦ. "Избирательная комиссия Запорожской области гарантирует, что все военнослужащие, которые находятся на территории Запорожской области, а также все жители других регионов, которые сейчас также находятся на территории нашего региона, смогут проголосовать", - подытожила Катющенко.

Всего на территории Запорожской области будут работать 599 избирательных участков, а также два временных - в лечебных учреждениях.

Совет Федерации назначил выборы президента на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. Это будут первые трехдневные выборы главы российского государства.

  

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