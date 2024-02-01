Бойцы СВО смогут проголосовать на выборах президента РФ в Запорожской области

Председатель региональной избирательной комиссии Галина Катющенко сообщила, что для этого создадут специальные комиссии

МЕЛИТОПОЛЬ, 1 февраля. /ТАСС/. Военнослужащие, принимающие участие в специальной военной операции (СВО), смогут проголосовать на выборах президента РФ в Запорожской области, для этого создадут специальные комиссии. Об этом сообщила журналистам председатель региональной избирательной комиссии Галина Катющенко.

"Мы знаем, что на территории Запорожской области находится большое количество военнослужащих, поэтому избирательная комиссия Запорожской области считает своим долгом обеспечить возможность, дать нашим ребятам проголосовать. Для этого у нас будет организована процедура досрочного голосования. На территории Запорожской области будут созданы специальные комиссии, где военнослужащие смогут проголосовать", - сказала Катющенко.

По ее словам, бойцы СВО также они смогут проголосовать, если обратятся в пункты приема заявлений, которые находятся в территориальных избирательных комиссиях, а также в МФЦ. "Избирательная комиссия Запорожской области гарантирует, что все военнослужащие, которые находятся на территории Запорожской области, а также все жители других регионов, которые сейчас также находятся на территории нашего региона, смогут проголосовать", - подытожила Катющенко.

Всего на территории Запорожской области будут работать 599 избирательных участков, а также два временных - в лечебных учреждениях.

Совет Федерации назначил выборы президента на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. Это будут первые трехдневные выборы главы российского государства.