ОП подписала с 17 партиями соглашение о сотрудничестве при наблюдении за выборами

Церемония подписания документа прошла в Москве

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Общественная палата (ОП) РФ и представители 17 политических партий подписали соглашение о взаимодействии для обеспечения наблюдения за голосованием на выборах президента в марте. Церемония подписания документа прошла в Москве.

"На данную минуту подписали [соглашение] 17 политических партий, но Общественная палата открыта для всех, другие партии тоже могут присоединиться к этому соглашению", - сказала секретарь ОП Лидия Михеева. Документ, в частности, подписали партии "Единая Россия", ЛДПР, "Новые люди", "Зеленые", "Коммунисты России", Партия пенсионеров, "Родина", Демократическая партия России. КПРФ традиционно к соглашению не присоединилась.

Михеева отметила, что соглашение с партиями подписано "в целях обеспечения наблюдения за голосованием, подсчетом голосов, установлением итогов выборов". По ее словам, проект документа был заблаговременно отправлен партиям, ни одного замечания по нему не поступило. Соглашение предусматривает проведение совместных обсуждений инструментов наблюдения, в том числе и за дистанционным электронным голосованием (ДЭГ), мониторинг избирательного процесса в дни проведения выборов, а также обмен опытом по подготовке наблюдателей.

Как отметил председатель рабочей группы ОП РФ по общественному контролю за выборами Максим Григорьев, общественники занимаются наблюдением более 10 лет. "За время нашей работы более миллиона человек приняли участие в наблюдении за выборами, организованном палатой. Думаю, на этих президентских выборах это количество будет еще больше", - сказал он.

Он добавил, что ОП готовит обновление так называемого золотого стандарта наблюдения. "Призываем партии свои предложения по этому поводу присылать нам", - сказал Григорьев. Он также отметил, что отдельное внимание уделяется наблюдению за онлайн-голосованием. Григорьев напомнил, что в дни выборов будет работать ситуационный центр. "Аналогичные центры наблюдения будут находиться у нас в регионах. Все будем работать в рамках единой системы", - сказал Григорьев.

Председатель комиссии ОП РФ по общественному контролю и работе с обращениями граждан Алена Булгакова в свою очередь отметила, что предметом соглашения также является совместное обучение наблюдателей. "Во всех субъектах РФ уже открылись и функционируют общественные штабы", - сказала Булгакова. По ее словам, сохранен традиционный формат обучения в течение двух дней, в котором переплетаются теория и практика.

За честные выборы

По словам замсекретаря генсовета единороссов Сергея Перминова, партия призывает все политические силы объединиться, чтобы "решить первоочередную задачу обеспечения легитимности процесса и результата выборов". Он напомнил, что у "Единой России" есть свой золотой стандарт наблюдателя. "Наша задача - один наблюдатель на один избирательный участок. В штабы общественной поддержки, которые вы разворачиваете, эти люди обратятся как волонтеры с тем, чтобы оформить документы и быть допущенными в дни голосования к наблюдению на участках", - сказал Перминов.

По словам председателя партии "Родина" Алексея Журавлева, партия будет участвовать в наблюдении за выборами. "Мы участвовали в наблюдении в 30 регионах, сейчас, думаю, расширим [географию наблюдения]. Это десятки тысяч наблюдателей, очень существенно", - сказал он.

Совет Федерации назначил выборы на 17 марта 2024 года. Центризбирком РФ решил, что голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. Таким образом, это будут первые трехдневные выборы президента РФ. Общественная палата ведет мониторинг соблюдения избирательных прав граждан с 2012 года, а институт общественного наблюдения на выборах действует с 2018 года.