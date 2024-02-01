Слуцкий: большинство граждан США выступают за возобновление нормального диалога с РФ

По словам лидера ЛДПР, американские избиратели выступают в том числе за сотрудничество в экономике, в гуманитарной и культурной сферах

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Граждане США в большинстве выступают за возобновление нормального диалога с Россией. Об этом заявил в ходе пленарного заседания Госдумы глава думского комитета по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.

"В данном случае мы обращаемся к Конгрессу Соединенных Штатов, к его обеим палатам, его Палате представителей и к Сенату. Вы представляете, господа, американских избирателей, а не истеблишмент в Вашингтоне и лоббистов оборонно-промышленного комплекса Соединенных Штатов. Ваши избиратели в своем большинстве выступают за возобновление нормального диалога с РФ", - сказал Слуцкий.

По его словам, американские избиратели выступают в том числе за сотрудничество в экономике, в гуманитарной и культурной сферах. "Они всегда за это выступали. Мы находимся все эти годы, хотя не афишируем это, в контакте с депутатами Палаты представителей, сенаторами Соединенных Штатов, с представителями университетов и фондов, с политологическим сообществом. Мы хорошо это знаем", - добавил глава думского комитета.

В четверг палата парламента приняла обращение к Конгрессу США в связи с террористической атакой украинских сил с применением американского ЗРК Patriot на российский самолет Ил-76.

Вооруженные силы Украины 24 января сбили над территорией Белгородской области российский военно-транспортный самолет Ил-76, перевозивший украинских пленных для обмена. На борту находились 74 человека, включая 65 украинских военных, все они погибли. В Минобороны РФ назвали произошедшее терактом и подчеркнули, что Киев знал о перевозке пленных для обмена, который должен был состояться в пункте пропуска "Колотиловка", но атаковал самолет, чтобы обвинить Москву в уничтожении украинских военных.

Накануне президент РФ Владимир Путин сообщил, что Ил-76 с украинскими пленными был сбит американской системой Patriot, это уже точно установлено. Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил подготовить проект обращения палаты к парламентариям стран, чьи ракеты могли быть задействованы в атаке на российский самолет.