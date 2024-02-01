Рябков подтвердил, что Саудовская Аравия принадлежит к БРИКС

По словам замглавы МИД РФ, Москва с уважением относится к необходимости для коллег в Эр-Рияде продолжить внутренние обсуждения по поводу участия в объединении

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Саудовская Аравия по всем критериям и "вообще по самой логике" принадлежит к БРИКС, заявил замглавы МИД РФ, шерпа России в БРИКС Сергей Рябков на пресс-конференции по итогам первого заседания шерп и су-шерп группы в рамках российского председательства.

"Саудовская Аравия, безусловно, по всем критериям, которые и в прошлом году обсуждались, и разрабатывались применительно к новым членам, да и вообще по самой логике, по здравому смыслу принадлежит к этой общности, бриксовской общности. Если пока какие-то внутренние процессы в Саудовской Аравии не завершены, значит так тому и быть, - отметил высокопоставленный дипломат. - Мы относимся к этому с уважением, будем готовы приветствовать представителей Саудовской Аравии на следующих мероприятиях, так же, как мы делали это на тех мероприятиях, где представители Саудовской Аравии уже принимали участие, в том числе и в текущем году в период российского председательства".

Рябков также отметил, что Россия с уважением относится к необходимости для коллег в Эр-Рияде продолжить внутренние обсуждения по поводу участия в БРИКС. "Мы не вникаем в характер этих обсуждений, потому что БРИКС по определению и природе своей - это организация, отрицающая, отвергающая любой формат, предполагающий навязывание кому-то чего-либо, не говоря уже о диктате. Это объединение, где мы готовы взаимодействовать по конструктивной повестке дня со всеми, кто к этому настроен, но при этом разделяет ценности БРИКС", - обратил внимание замглавы МИД РФ.

Саудовская Аравия не смогла принять участие в проходившей в Москве встрече шерп и су-шерп БРИКС. Как отмечал Рябков, это технический момент.

Ранее высокопоставленный дипломат сообщил, что Саудовская Аравия наряду с другими странами с 1 января 2024 года вошла в группу.