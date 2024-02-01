Медведев указал на необходимость устранения пробелов в социальном статусе бойцов СВО

Как отметил председатель "Единой России", дети участников специальной военной операции имеют право на внеочередное зачисление в средние специальные заведения, школы, детские сады и летние оздоровительные лагеря

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Социальный статус участников специальной военной операции (СВО) на Украине пока что имеет пробелы, их необходимо устранить. Об этом заявил председатель "Единой России" Дмитрий Медведев на заседании программной комиссии, посвященном итогам реализации народной программы партии за 2023 год.

"Многое было сделано по мерам законодательной поддержки, которую мы принимали на базе скорректированной народной программы. Такая работа должна быть продолжена. Совсем недавно мы с [секретарем генсовета "Единой России"] Андреем Анатольевичем [Турчаком] обсуждали некоторые законодательные новеллы на площадке Совета безопасности, - сказал он. - Считаю, что это важно для того, чтобы социальный статус военнослужащих отвечал самым высоким стандартам, чтобы мы те пробелы, которые существуют в регулировании, а они существуют, максимально быстро устраняли".

Медведев обратил внимание, что дети участников СВО имеют право на внеочередное зачисление в средние специальные заведения, в школы, детские сады и летние оздоровительные лагеря. "В прошлом году одной из главных задач партии стала реализация народной программы в новых субъектах России <...> По предложению "Единой России" правительство утвердило программу социально-экономического развития Луганской и Донецкой народных республик, Запорожской и Херсонской областей", - добавил председатель партии.

С помощью этого документа уровень оказания социальных услуг будет доведен до общероссийских стандартов. "Это действительно важнейшая задача. Это наш долг перед населением этих новых субъектов Российской Федерации. Ну и, конечно, не менее важная задача - восстановить, создать и модернизировать все объекты ЖКХ и социальные инфраструктуры. Это трудная, тяжелая задача, но она тоже должна быть исполнена, и партия должна оказывать в реализации этой задачи максимальную поддержку властям всех уровней - и федеральным, и региональным, и муниципальным", - подчеркнул Медведев.