Зампостпреда РФ при ОБСЕ указал на преследования русскоязычных в Прибалтике и на Украине

Александр Волгарев отметил, что подобная деятельность "получила дополнительный импульс и мотивы для оправдания" после начала СВО

ВЕНА, 1 февраля. /ТАСС/. Русскоязычное население Украины и государств Балтии подвергается масштабным преследованиям. Об этом заявил заместитель постоянного представителя РФ при ОБСЕ Александр Волгарев на заседании постоянного совета организации.

"Активные меры отдельных государств - участников ОБСЕ по формированию моноэтнических обществ заметно обостряют проблему защиты прав национальных меньшинств. Относящиеся к ним лица подвергаются множественной дискриминации. Особенно масштабные преследования были развернуты в отношении русскоязычного населения. Наиболее тревожная ситуация в этом плане сложилась в государствах Балтии и на Украине, где властями прилагаются все возможные усилия по уничтожению русского языка и русской культуры", - сказал дипломат.

Зампостпреда добавил, подобная деятельность "получила дополнительный импульс и мотивы для оправдания" после начала СВО в 2022 году. "Дикость тотальной дискриминации россиян и русскоязычных жителей шокирует", - отметил Волгарев.

Он добавил, что национал-радикалы и правые экстремисты при содействии политических элит ведут "войну" с памятниками советским воинам-освободителям. По его словам, "наиболее угрожающая ситуация в этой сфере сложилась в государствах Балтии, Польше и Чехии".