В РФ численность избирателей на начало 2024 года составила 112,3 млн

Данные впервые представляются с учетом избирателей, проживающих в регионах Донбасса и Новороссии, сообщает пресс-служба Центризбиракома РФ

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Общая численность избирателей в России по состоянию на 1 января 2024 года составила 112,3 млн человек. Об этом сообщает пресс-служба Центризбиракома РФ.

"Определена численность избирателей по состоянию на 1 января 2024 года в России - 112 млн 309 тыс. 947 человек, за рубежом - 1 млн 890 тыс. 863 человека, на территории города Байконур - 11 924 человека", - говорится в сообщении.

В ЦИК РФ уточнили, что данные впервые представляются с учетом избирателей, проживающих в регионах Донбасса и Новороссии.